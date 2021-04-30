"Все у него хорошо, он сегодня улетел в Москву, оттуда также сегодня полетит в Японию", — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, у пилота был диагностирован микроинсульт, 23 апреля новосибирские врачи оставили пилота в больнице, чтобы он восстановился перед долгим перелетом.

19 апреля в 9:53 по местному времени в аэропорту "Толмачево" по решению экипажа произвел посадку авиалайнер Boeing Dreamliner 787 японской авиакомпании All Nippon Airways, следовавший по маршруту Париж — Токио. Второй пилот сообщил о резком ухудшении самочувствия командира воздушного судна, у которого появились симптомы инсульта. Авиалайнер благополучно приземлился в аэропорту Новосибирска. К посадке воздушного судна была оперативно вызвана реанимационная бригада скорой помощи.

Самолет летел без пассажиров — это был перегонный рейс. 20 апреля борт вылетел в Токио, оставив командира экипажа в Новосибирске.