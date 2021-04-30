Также на рост притока прилетающих на Северный Кавказ может отразиться праздник Ураза-Байрам, которым 13 мая завершится священный для мусульман месяц Рамадан. В честь праздника в ряде республик объявлены дополнительные выходные дни.

Аэропорт "Нальчик" в полной мере готов к наплыву отдыхающих в Кабардино-Балкарию, а также к возвращению жителей Кабардино-Балкарии из Москвы на майские праздники, сообщил "Интерфаксу" представитель аэропорта Ислам Шомахов.

"В связи с увеличением спроса на авиаперевозки в преддверии майских праздников 1 и 9 мая 2021 года авиакомпания Nordwind выполнит дополнительные авиарейсы по маршруту Москва — Нальчик — Москва", — сказал Шомахов.

Авиарейсы из Нальчика в Москву продолжают выполнять также авиакомпания "Победа", "Аэрофлот" и "Якутия". С учетом увеличением спроса на рейсы из аэропорта "Нальчик" планируется выполнять три ежедневных рейса в Москву, открыть новый рейс в Сочи со 2 июня. Также прорабатывается вопрос о возобновлении рейсов в Санкт-Петербург и открытие субсидируемого рейса в Саратов.

В пресс-службе аэропорта Махачкалы агентству сообщили, что ежесуточно в аэропорту выполняется до 14 московских авиарейсов и 1-2 авиарейса в Санкт-Петербург.

"В летний период традиционно возрастает интенсивность самолетовылетов, наиболее востребованными направлениями являются московское и питерское. Также растут и региональные перевозки. В этом году мусульманский праздник Ураза Байрам выпадет на 13 мая, в связи с чем в этот период прогнозируется увеличение пассажиропотока", — сказал собеседник агентства.

Генеральный директор международного аэропорта Грозного "Северный" (АО "Вайнахавиа") Альви Шахгириев сообщил "Интерфаксу", что аэропорт на 100% готов к наплыву майских отдыхающих, на территории аэропорта увеличено число стоек регистрации.

"В майские праздники запустят по одному авиарейсу на Сочи и Симферополь, однако по мере увеличения пассажиропотока рассматривается введение большего количества рейсов", — сказал Шахгириев, отметив, что пока на эти рейсы повышенного спроса не наблюдается.

В международном аэропорту "Владикавказ" ожидают, что пиковыми датами станут 1 и 9 мая, когда суточный пассажиропоток будет достигать 2,5 тыс. человек.

"В период с 1 по 10 мая планируется обслужить более 20 тыс. пассажиров. Ежесуточно будет выполняться до 6 рейсов в день из Москвы во Владикавказ и обратно. Запланировано открытие дополнительных рейсов по московскому направлению авиакомпанией "Pegas Fly", а также увеличение провозной емкости авиакомпаниями "Аэрофлот" и "S7 Airlines", — сообщили агентству в пресс-службе аэропорта.

Готов к увеличению пассажиропотока на майские праздники и международный аэропорт Минеральные Воды. В пресс-службе аэропорта "Интерфаксу" также сообщили, что увеличение пассажиропотока будет связано с рейсами из Москвы и Санкт-Петербурга.

"В летние месяцы, при увеличении пассажиропотока, планируется открытие дополнительных стоек для регистрации пассажиров, в настоящее время осуществляются монтажные работы", — сказал представитель аэрогавани.

Ранее сообщалось, что дни празднования Ураза-байрама объявлены выходными в ряде регионов Северного Кавказа. В Чечне по случаю праздника объявлены три выходных — 12, 13 и 14 мая. В Дагестане выходными объявлены 13 и 14 мая. В Ингушетии указа пока нет, однако в республике в честь праздника Ураза-байрам ежегодно даются три выходных дня.