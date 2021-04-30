"Возобновлены мультимодальные пассажирские перевозки из регионов России в Абхазию. Единый билет включает два варианта путешествия: поезд плюс автобус, самолет плюс автобус", — говорится в сообщении.

Как отметили в АНО, проезд по единому билету осуществляются с пересадкой на железнодорожном вокзале Адлера и в аэропорту Сочи с 30 апреля по 30 сентября в пять городов Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон и Сухум. Оформить билеты можно в кассах вокзалов, на сайте ОАО "РЖД". Единый проездной с перелетом можно приобрести через агентскую сеть Транспортной клиринговой палаты. Оформление единого билета производится не позднее чем за 36 часов до начала автобусной перевозки.

Пассажиры также могут приобрести единый билет для путешествий на побережье Балтийского моря в Калининградской области, на курорты Приэльбрусья и в Домбай.

В настоящее время пассажиры также могут приобрести единый билет для путешествий на побережье Балтийского моря в Калининградской области, на курорты Приэльбрусья и в Домбай.

В компании напомнили, что с 1 мая после возвращения из Абхазии гражданам РФ (кроме жителей Краснодарского края) нужно сдавать два ПЦР-теста на коронавирус и загрузить результаты на портал госуслуг в течение трех дней со момента возвращения домой.