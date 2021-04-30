"Заслуживают внимания предложения некоторых инвесторов о том, чтобы усилить роль внутреннего туризма за счет выездного сбора. Сегодня, когда наше население так или иначе желает пользоваться туруслугами внутри страны, необходим значительный поворот, значительное привлечение денежных средств, которые сегодня вывозятся за пределы страны. $36 млрд ежегодно наши граждане вывозят в другие страны. Думаю, что эти моменты нужно обсудить", — сказал он во время презентации нацпроекта по развитию внутреннего туризма "Туризм и индустрия гостеприимства" в правительстве РФ.

Ранее введение аналога сбора на выездной туризм предложили разработчики закона об электронной путевке, предполагающего введение в России системы, в которую туроператоры должны направлять данные о каждой проданной турпутевке. В первом чтении документ был принят в мае 2020 года, его второе чтение постоянно откладывается. Как следует из текста, ввод данных в систему должен быть платным, а собранные таким образом средства – идти на экстренную помощь туристам в случае банкротства их туроператора и выплату компенсаций, а оставшаяся часть – на развитие инфраструктуры внутреннего туризма.

Общественные организации в сфере туризма выступили резко против принятия законопроекта, особенно в период пандемии, когда туристская отрасль находится в глубоком кризисе. Глава Ростуризма Зарина Догузова на презентации нацпроекта в четверг заявила, что государственная система сбора статистических данных, какой является "Электронная путевка", не должна быть платной для бизнеса, и в нацпроект по туризму заложены средства на функционирование такой системы.