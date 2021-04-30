Планируется, что это будет крупнейший в России фестиваль, посвященный XVII веку.

"В Воронеже не так много реконструкторских фестивалей, за исключением посвященных Великой Отечественной войне. Прочие эпохи в Воронеже не укоренились. Поэтому "Русская стена" станет важной площадкой для реконструкторов, не только воронежских, но и из других регионов", — говорится в сообщении.

Всего будет оборудовано пять площадок, посвященных разным исторических эпохам.

Центральной станет площадка "Смутное время XVII века". Реконструкторы построят здесь "гуляй-город", оборудуют зону телегами, повозками, оборонительными сооружениями, пушками. На площадке будут работать два основных лагеря: стрельцы и наемники.

Площадка "Средневековая Русь" включит в себя два основных лагеря — викингов и русов. На фестивальной площадке "Вторая мировая война" планируется размещение двух лагерей — стран ОСИ и РККА, — каждый из которых будет представлять собой укрепления и полевой лагерь того времени.

На площадке "Золотая Орда" покажут эпоху XIV века, после которой на землях вдоль Дона остались золотоордынские курганы. Площадка "Каменный век" будет посвящена жизни во времена палеолита.

Организаторы отмечают, что фестиваль будет сделан по аналогии с фестивалем "Поле Куликово", однако в Костенках будет своя история, связанная с местной рубежной чертой.

Рубежная черта проходила через крепость Костенск и была частью Белгородской оборонительной черты, защищавшей южные границы России от кочевников.