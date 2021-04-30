"Ленинградской области война принесла катастрофические последствия: линия фронта проходила по территории области больше трех лет и многие населенные пункты после войны пришлось заселять заново. В районе Гатчины нацисты во время оккупации создали несколько детских концлагерей. Поэтому размещение мемориала в этом месте абсолютно не случайно. Хотелось бы, чтобы рядом с мемориалом разместился филиал федерального музея. Например, Музея современной истории", — цитирует Дрозденко пресс-служба.

Он отметил, что намерен ходатайствовать об этом перед правительством РФ.

Как сообщалось, в феврале председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский поддержал предложение Дрозденко о создании мемориала жертвам фашистского геноцида на территории бывшего детского концлагеря под Гатчиной.

Как отмечал Дрозденко, в годы войны под Гатчиной располагался концлагерь, где у детей выкачивали кровь для офицеров и войск карателей фашистской Германии. Территория бывшего лагеря находится рядом с культурными достопримечательностями мирового значения: Гатчинский дворец, усадьба Рождествено и другими.