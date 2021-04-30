Рейды будут проводиться в том числе с участием представителей МВД и МЧС.

"1 мая в 08:00 (03:00 мск) в Прибайкальском национальном парке начнет действовать особый противопожарный режим. Это значит, что разводить костры, сжигать сухую растительность и мусор, готовить пищу на открытом огне и углях, в том числе с использованием устройств и сооружений, запрещено", — говорится в сообщении.

При наступлении высоких, 4 и 5, классов пожарной опасности разрешения на посещение нацпарка не выдаются. Если посетители выберут водный маршрут, то в районах с высоким классом пожарной опасности будут исключены высадки на берег. Это обстоятельство будет отражено в бланке разрешения.

Туристам на автомобилях во время действия в нацпарке особого противопожарного режима рекомендовано иметь с собой запас воды и шанцевый инструмент.

Прибайкальский национальный парк создан в 1986 году, его площадь составляет 524,8 тыс. га. Полностью входит в границы Центральной экологической зоны Байкала. На его территории обитают 64 вида млекопитающих, 303 вида птиц, девять видов амфибий и рептилий, а в водоемах — 24 вида рыб. Многие виды растений и животных являются эндемиками.

В состав нацпарка входит самый большой и единственный обитаемый остров на Байкале Ольхон, являющийся самым популярным местом отдыха туристов в Иркутской области. В настоящее время на острове проживают около 1,7 тыс. человек.