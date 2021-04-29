"На сегодняшний день, после того, как сошел снег, имеем 15 млн 999 тысяч метров кубических воды. В идеале было бы 20, но и этот объем позволяет нам перевести Ялту на безграфиковый режим! Принимаем такое решение! С мая до октября будем подавать воду круглосуточно", — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко в фейсбуке в четверг.

По ее словам, сделать более длительные прогнозы пока сложно. "С 1 октября, в зависимости от расходов, погоды и осадков будем принимать решение. Но пока мы на ближайшее время точно с водой", — пояснила она.

Ранее сообщалось, что с 1 мая возобновится подача горячей воды в дома жителей Симферополя. Таким образом, в крымской столице остались только ночные ограничения. Прежним пока остается только график в Алуште — по пять часов в сутки.

Маловодье наблюдалось в Крыму в 2019 и 2020 годах, по прогнозам Росводресурсов, может продлиться в течение 2021 года. Графики подачи воды были введены в Симферополе, Ялте и Алуште, а также поселках вблизи. Севастополь осенью 2020 года ввел режим повышенной готовности.

Правительство РФ разработало план по обеспечению Крыма водой, он включает 14 мероприятий, среди которых — бурение скважин, ремонт труб, строительство опреснительных установок. Проекты оцениваются в целом в 48 млрд рублей. Власти РФ обещают добавить порядка 3 млрд рублей на решение водных проблем в Крыму.