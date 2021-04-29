"Мы сейчас рассматриваем вопрос о том, что мы готовы давать скидки в ресторане в размере 10%, если люди покажут, что они вакцинированы", — сказал Бухаров в ходе заседания актива Московской торгово-промышленной палаты.

Бухаров добавил, что обсуждается вопрос, каким именно образом посетитель заведения общественного питания сможет доказать, что он прошел вакцинацию, и, соответственно, имеет право на скидку.

Данная инициатива нашла поддержку у руководства палаты: ее президент Владимир Платонов отметил, что подобные стимулы для своих клиентов пройти вакцинацию могут найти и другие предприниматели.

"Большое спасибо, Игорь Олегович (Бухаров — ИФ), что вы пошли дальше и предлагаете поощрять тех, кто вакцинировался, кто сделал себе прививку, что вы тоже будете у себя в ресторанах поощрять. Я думаю, что все предприниматели московские могут найти какие-то стимулы, какой-то интерес", — сказал Платонов.

Он отметил, что в Москве с 27 апреля реализуют программу поощрения вакцинированных от COVID-19 пожилых жителей. К акции присоединилось 66 компаний, в их числе — представители ритейла, кафе, рестораны и аптеки.

20 апреля мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге, что городские власти поддержали инициативу о запуске программы стимулирования вакцинации пожилых людей.

Москвичи старше 60 лет, которые сделают прививку от коронавируса до 1 июля включительно, смогут получить подарочную карту на одну тысячу призовых баллов или промокод с таким же номиналом.