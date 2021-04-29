"29 апреля в аэропорту Нижневартовска произвели вынужденную посадку воздушные суда авиакомпании "Сибирь", следовавшие по маршруту "Новосибирск-Норильск" и "Москва-Норильск", а также воздушное судно авиакомпании "НордСтар", следовавшее из Красноярска в Норильск, в связи неблагоприятными метеоусловиями аэропорта Норильска", — говорится в сообщении.

Ожидается, что самолеты вылетят в пункт назначения в пятницу.

"В настоящее время 236 пассажиров задержанных к вылету рейсов размещены в гостинице", — добавили в ведомстве.

В справочной аэропорта Нижневартовска "Интерфаксу" подтвердили информацию, что вылет самолетов запланирован на пятницу.

Согласно данным онлайн-табло авиаузла, рейсы S7 задержаны до 02:50 и 03:10 пятницы, NordStar — до 02:30.

В справочной аэропорта "Норильска" агентству в свою очередь пояснили, что здесь в четверг был туман. "Видимости не было", — добавил собеседник агентства.