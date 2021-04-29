"Впереди майские праздники и начало курортного сезона. В этот период мы должны быть особенно внимательны и последовательны в своих решениях, чтобы не допустить роста заболеваемости в регионе. Специалисты отмечают, что лучшая профилактика коронавируса — соблюдение масочного режима и социальной дистанции. Поэтому продлеваем режим повышенной готовности до 12 мая", — цитирует пресс-служба заявление Кондратьева.

Решение принято по итогам заседания оперативного штаба, после консультации с руководителем регионального Роспотребнадзора и ведущими краевыми врачами-инфекционистами, говорится в сообщении.

В частности, главврач специализированной клинической инфекционной больницы Сергей Зотов, рекомендовал сокхранять ограничения, пока на Кубани не будет сформирован устойчивый коллективный иммунитет.

Постановлением губернатора жителям и гостям региона предписывается использовать средства защиты органов дыхания в местах массового пребывания, в том числе, при посещении объектов торговли, бытового обслуживания, вокзалов, в транспорте, на парковках, в лифтах и в иных общественных местах скопления людей. Соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра.

Организации и индивидуальные предприниматели обязаны обеспечить соблюдение масочного режима работниками и посетителями. Жителям с болезнями органов дыхания, диабетом, сердечно-сосудистыми и иными хроническими заболеваниями, а также всем гражданам старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции.

По данным оперативного штаба, всего в Краснодарском крае подтверждено более 45,3 тыс. случаев заражения коронавирусом, выздоровели 39,9 тыс. человек. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения равен 799,7.