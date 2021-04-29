Вылеты будут выполняться до конца сентября дважды в неделю — по понедельникам и четвергам.

Перевозка будет осуществляться на самолетах Bombardier CRJ-200 с салоном на 50 пассажиров.

Это авианаправление является востребованным и будет пользоваться популярностью у населения, отмечается в пресс-релизе.

По данным на сайте аэропорта Казани, в настоящее время прямые регулярные авиарейсы из столицы Татарстане в Петрозаводск отсутствуют.

"ЮВТ Аэро" выполняет регулярные и чартерные пассажирские рейсы по РФ. По данным на сайте авиакомпании, базовыми аэропортами "ЮВТ Аэро" являются "Бугульма" и аэропорт "Казань". Флот состоит из семи самолетов Bombardier CRJ-200 и двух вертолетов Bell-429. Единственным собственником "ЮВТ Аэро", согласно ее отчетности, является Александр Яшин.