"Интеррос" выступает в качестве ключевого инвестора этого проекта. "Васта Дискавери" Сергея Бачина возьмет на себя подготовку проектно-сметной документации, строительство и эксплуатацию объектов, входящих в состав проекта, а также выступит в качестве соинвестора.

В четверг госкорпорация "Туризм.РФ" и "Васта Дискавери" подписали соглашение о создании многофункционального туристско-рекреационного комплекса "Парк "Три Вулкана". Он будет включать гостиницы на 1 тыс. номеров, 30 км горнолыжных трасс и пять подъемников.

Создание курорта на Камчатке станет частью масштабного проекта госкорпорации "Туризм.РФ" по созданию серии курортов в различных регионах России. По словам генерального директора корпорации Сергея Суханова, всего в 2021 году в инвестиционном портфеле компании таких проектов будет как минимум 50.

Наряду с Парком "Три вулкана" в четверг корпорация подписала аналогичные соглашения о создании курорта "Лагонаки" в Адыгее, а также о строительстве 10 гостиниц в Свердловской, Омской, Костромской областях и в республике Карелия.

"Интеррос", уже имеющий опыт строительства курорта "Роза Хутор", планирует создать на Камчатке крупный курорт мирового уровня.

"Концепция бизнеса "Интерроса" всегда была сфокусирована на инвестициях, которые не просто приносят прибыль, а приводят к развитию новых направлений и созданию инфраструктуры, что, в конечном счете, положительно отражается на качестве жизни людей. Развитие внутреннего туризма — как раз одно из таких направлений, и для "Интерроса" это не первая подобная инвестиция. Нам важно, что партнерство с корпорацией "Туризм.РФ" в проекте "Парк Три вулкана" позволит снизить долговую нагрузку и высвободить дополнительные средства для расширения инвестиционной программы. А в результате — сделать Камчатку более комфортной и доступной для туристов, создать новые рабочие места, дать импульс развитию всей экономики региона", — заявил глава "Интерроса" Сергей Батехин, слова которого приводятся в сообщении компании.

Весной этого "Интеррос" объявила о разработке совместно с "ВЭБ.РФ" проекта нового горного курорта "Долина Васта" в Сочи. Общий объем инвестиций в проект оценивается инициаторами в сумму около 80 млрд рублей. Появление этого курорта позволит разгрузить "Розу Хутор" и другие объекты горного кластера Сочи, приняв на себя до 1,5 млн посетителей в год.

Согласно данным опубликованного недавно исследования Института стратегических коммуникаций (Инстратком), государственные вложения в строительство горных курортов Сочи за период после проведения Зимней Олимпиады-2014 окупились в пропорции 1/30, то есть на каждый рубль вложения приходится 30 рублей прибыли, полученной бюджетами разных уровней в результате увеличения турпотока, роста объемов пассажирских перевозок, развития малого и среднего бизнеса и создания новых рабочих мест.

Корпорация "Туризм.РФ" создана в декабре 2020 года по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина для развития туристической инфраструктуры. Совместно с субъектами корпорация занимается мастер-планированием туристических территорий страны, инвестированием в создание инфраструктуры.