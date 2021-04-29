"1 мая у нас плюс 20-25 градусов, 2 и 3 мая температура повышается до 24-29. По-настоящему теплые летние дни. Ночью тоже будет тепло — 9-14 градусов", — сказала она.

Однако уже 4 мая похолодает. Холодный фронтальный раздел вызовет дожди и "значительное понижение температуры" воздуха — до 18-23 градусов, отметила собеседница агентства.

В конце следующей недели снова потеплеет — до плюс 20-25 градусов. При этом Любецкая напомнила, что на побережье будет прохладнее, чем в крымской столице и предгорье, море еще холодное.

Высокий курортный сезон начинается в Крыму 1 июня, при этом большое число гостей полуостров традиционно принимает на майские праздники.

Как сообщалось, в этом году спрос на праздничные даты выше, чем в "доковидном" 2019 году, многие гостиницы закрыли продажи. Ужесточать требования для туриндустрии власти региона не планируют.

Как заявлял министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко, на майские праздники на полуостров могут приехать больше 1 млн туристов. Такой прогноз втрое выше, чем показатель этого же периода в 2019 году. В целом турсезон может обновить рекорд постсоветского периода.