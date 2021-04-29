Полеты будут осуществляться три раза в неделю на самолетах Boeing-737-800.

Рейсы из Москвы в Томск запланированы по вечерам вторников, четвергов и пятниц, в обратном направлении — в утренние часы по средам, пятницам и субботам.

Авиасообщение продлится до 30 октября.

Как сообщалось, авиакомпания "Победа" начала летать из Москвы в Томск в октябре 2018 года, однако, ушла с маршрута спустя всего год — в конце октября 2019 года.

"Победа" — низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Базируется во "Внуково". В парке перевозчика 34 Boeing-737-800. В прошлом году "Победа" перевезла 9,1 млн человек (-12% г/г), став по этому показателю третьей крупнейшей авиакомпанией РФ.