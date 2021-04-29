"В этом году в летних оздоровительных лагерях побывают около 100 тысяч детей. Из краевого бюджета на эти цели выделено более 1,3 млрд рублей", — говорится в сообщении.

Согласно решению краевого правительства, наполняемость загородных лагерей в этом году составит 75%. Перед началом сезона сотрудники учреждений пройдут обязательное тестирование на коронавирус. Детей же будут принимать в лагеря только при наличии справки о состояния здоровья и при отсутствии контакта с инфекционными больными в течение 21 дня.

Средняя стоимость путевки в загородные оздоровительные лагеря в 2021 году составила 23860 рублей. Из них 70% оплачивает краевой бюджет и 30% — родители.

Так, родительская плата за путевку в загородные оздоровительные лагеря составит 7158 рублей, в пришкольные лагеря на 21 день — чуть более 1000 рублей.

Детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям-сиротам, а также детям, находящимся под опекой, путевка предоставляется бесплатно, за счет средств краевого бюджета.

Распределение путевок завершится в конце апреля.