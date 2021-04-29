По его словам, в основном это произошло за счет петербургских туристов, которые намерены отдохнуть на берегу Финского залива в Курортном районе города или на территории Ленинградской области. У иногородних туристов же было недостаточно времени, чтобы перепланировать отдых после новостей о нерабочих днях с 1 по 10 мая, поэтому они приедут, как и запланировали, на 2-4 дня в начале или конце этого периода.

"Пока глобального скачка я не увидел, слишком поздно решение было принято. А что касается загородного отдыха — куда едут петербуржцы отдыхать — тут всплеск процентов на 20%. Либо бронируют, либо продлевают бронь с 3-4 дней до полутора или двух недель", — сообщил Мусакин.

Вице-президент ассоциации туристско-экскурсионных предприятий Петербурга Валерий Жилкин также подтвердил "Интерфаксу", что, по его сведениям, ряд отелей и баз отдыха Курортного района Петербурга и Ленинградской области демонстрируют хорошие показатели по загрузке на майские праздники.

По оценке Алексея Мусакина, в среднем загрузка гостиниц Петербурга на майские праздники составляет 65%, но она существенно варьируется в зависимости от типа размещения.

"В малых (средствах размещения) может быть и 80%, в больших — 50%. Потому что только российские индивидуальные гости приезжают, корпоративных очень мало, иностранцев вообще нет", — сказал Мусакин.

Глава комитета по развитию туризма Сергей Корнеев сообщил, что отыграть потери в иностранных туристах, которые обеспечивали больше половины всего турпотока в Петербург до пандемии коронавируса, в новом сезоне будет очень сложно, но власти рассчитывают на программу туристического кэшбека.

"Инфраструктура сейчас по-разному загружена, но это далеко не предел. То есть свободные места в Санкт-Петербурге есть, свободные предложения есть, и они ждут своих туристов", — сказал он в эфире телеканала "Санкт-Петербург" в среду.

По словам Корнеева, средний чек для каждого туриста в Петербурге за поездку вырос с 36 тысяч рублей в 2019 году до 42 тысяч рублей в 2021 году, это произошло благодаря разнообразию туристских программ и продлению среднего времени пребывания с 2-3 дней до 4-5 дней, считает чиновник.

Ранее сообщалось, что Петербург удерживает третье место в десятке самых популярных направлений для бронирования туров на майские праздники по программе туристического кешбэка.