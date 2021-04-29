Помогут сезонные сотрудники

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГК "Аэродинамика" (управляет аэропортами Сочи, Краснодара и Анапы), все аэропорты готовы к возможному наплыву туристов на майские праздники.

"Курортные аэропорты сталкиваются с наплывом туристов ежегодно и уже накопили достаточный опыт работы в пиковые дни нагрузки на воздушные гавани как по прилету, так и по вылету. Все службы наземного обслуживания воздушных судов и обслуживания пассажиров будут усилены дополнительным персоналом", — сказал собеседник агентства.

По его словам, в частности, в качестве дополнительных резервов будет использованы ресурсы международного сектора аэропорта Сочи.

В пресс-службе аэропорта Геленджика "Интерфаксу" сообщили, что подготовку к приему отдыхающих начали еще в конце 2020 года: здесь увеличено количество стоек регистрации, заранее набран и обучен временный персонал.

"Инфраструктура действующего терминала ограничена, однако в этом году мы сформировали график прилета и вылета летних рейсов таким образом, чтобы нагрузка на существующую инфраструктуру распределялась равномерно в течение всего дня. Кроме того, с 31 мая аэропорт переходит на новый режим работы расширяя регламент до 23:00", — сказал представитель аэрогавани.

Прогнозируют повышенный трафик на майских праздниках и в Крыму. В пресс-службе аэропорта Симферополя "Интерфаксу" сообщили, что инфраструктура и персонал полностью готовы ко встрече туристов.

"В этом году аэропорт вернулся к практике набора сезонных сотрудников, которые также помогут справиться с высоким пассажиропотоком. Отработана процедура по взаимодействию с туроператорами для обслуживания организованных групп туристов", — добавили в пресс-службе.

На посадку становись!

В преддверии майских праздников в аэропортах Юга открываются новые направления, возобновляются приостановленные ранее и увеличивается количество рейсов. Так, в аэропорту Симферополя "Интерфаксу" сообщили, что полеты в Крым будут совершать 11 авиакомпаний по 37 направлениям.

"По сравнению с 2019 годом маршрутная сеть полетов в аэропорту Симферополь на майские праздники увеличится в три раза", — сообщил собеседник агентства.

В аэропортах Краснодара, Анапы и Сочи смены служб авиационной безопасности и организации перевозок усилят, а их графики синхронизируют с часами пиковых вылетов и прилетов.

"За период с 1 по 10 мая 2021 года аэропорты Краснодар, Сочи и Анапа планируют обслужить 1 тыс. 685 рейсов и более 427 тыс. пассажиров. В частности, аэропорт Сочи -1 тыс. 13 рейсов, 268 тыс. пассажиров, аэропорт Краснодара — 516 рейсов, 122 тыс. пассажиров, аэропорт Анапы — 156 рейсов, 37,5 тыс. пассажиров", — сообщил "Интерфаксу" представитель ГК "Аэродинамика", управляющей всеми тремя аэропортами.

Аэропорт Геленджика в период с 30 апреля по 10 мая планирует принять и отправить более 200 рейсов и обслужить около 25 тыс. пассажиров, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэрогавани.

"На этой неделе открыты прямые перелеты из Новосибирска, возобновлены рейсы из Санкт-Петербурга. 1 мая в расписании аэропорта появятся еженедельные рейсы в Челябинск. Также, начиная с 1 мая, увеличится общая доля московских рейсов — в среднем в день в период майских каникул будет выполняться до 7-9 рейсов в столичные аэропорты", — сообщил представить аэропорта.

"Некурортный" Юг тоже ждет гостей

Готовятся к росту пассажиропотока и города Юга, расположенные далеко от Черноморского побережья. Побить рекорды по пассажиропотоку на майские праздники в сравнении с двумя предыдущими годами, например, планируют в аэропорту Волгограда.

"С 1 по 10 мая 2020 года пассажиропоток волгоградского аэропорта составил 2 тыс. 499 человек, но данная цифра не является показательной, так как действовали ограничения в связи с коронавирусом. В 2019 году пассажиропоток был значительно выше: 31 тыс. 940 человек на внутренних линиях и 3 тыс. 168 — на международных. Прогнозируемое количество пассажиров на майские праздники в этом году — около 39 тыс. человек", — сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь международного аэропорта Волгограда Анастасия Голодова.

Всего в волгоградском аэропорту за 10 дней мая будет выполнено около 370 рейсов. При этом самое большое количество авиарейсов ожидается в преддверье Дня Победы: 8 мая в расписании около 50 рейсов.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ростовского аэропорта "Платов" с 30 апреля по 10 мая здесь обслужат 440 рейсов, что почти в четыре раза больше, чем в 2020 году, и немного превышает показатели "доковидного" 2019 года.

"Всего полеты будут выполняться в 30 городов России и 13 городов за рубежом силами 14 авиакомпаний. Поскольку Ростов-на-Дону не является курортным городом, а также в связи с введением запрета на авиасообщение с Турцией, ожидается незначительное увеличение пассажиропотока на рейсах внутри России, что не является критичным для обслуживания пассажиров в аэропорту", — сообщил собеседник агентства.