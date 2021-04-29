Наиболее заметное сокращение пассажиропотока наблюдается на международных рейсах (на 5,9%), а также на рейсах в Москву (снижение на 19,8%), что объясняется действующими ограничениями в сфере международного авиасообщения.

"Москва (до пандемии — ИФ) забирала значительную часть транзитных и трансферных пассажиров, следовавших через аэропорты московского авиаузла далее за границу", — отметил представитель пресс-службы.

При этом, по его словам, растет пассажиропоток на межрегиональных рейсах по маршрутам, минующим Москву, — прирост составил 11% относительно аналогичного периода прошлого года, а также на рейсах в страны СНГ (рост на 25,3%).

В I квартале 2021 года из аэропорта "Платов" выполнялись рейсы по 32 внутрироссийским направлениям и 14 международным.

Международный аэропорт "Платов" начал обслуживание коммерческих рейсов в декабре 2017 года. Базовым перевозчиком является авиакомпания "Азимут".