Вылеты будут выполняться до конца октября по пятницам: из столицы Татарстана — в 3:05 с прибытием в Дубай в 9:00, обратные рейсы запланированы на 23:30 (время местное для каждого из аэропортов).

Перевозка пассажиров будет осуществляться на самолетах Boeing-767-300.

В настоящее время рейсы по регулярному расписанию из Казани в Дубай выполняет авиакомпания flydubai, чартерные рейсы на этом направлении осуществляют "Уральские авиалинии".

Ранее AZUR air анонсировала начало полетов с 1 мая в Дубай из самарского аэропорта "Курумоч".