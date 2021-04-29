"Общая сумма, которая предусмотрена у нас в консолидированном бюджете Московской области на проведение летней оздоровительной кампании составляет 1,8 млрд руб. Здесь есть средства бюджета Московской области и средства из бюджета муниципальных образований", — сказала Фаевская в четверг на пресс-конференции.

Она уточнила, что министерство ставит перед собой задачу охватить различными формами отдыха 61,5% детей — порядка 443 тыс. детей. Из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, путевками в детские лагеря будут обеспечены 56% детей — это порядка 47 тыс. детей.