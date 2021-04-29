"На майские праздники в Москве не планируется вводить каких-либо дополнительных ограничений по работе предприятий сферы торговли и услуг, собственно говоря, в кафе и ресторанах", — сказал Немерюк.

Он добавил, что режим работы этих заведений их руководство определит самостоятельно.

По словам Немерюка, в Москве продолжает действовать указ мэра столицы о сохранении ряда санитарно-эпидемиологических требований: в их числе соблюдение перчаточно-масочного режима и социальной дистанции.

"Мы будем проверять как рестораны, так и торговые центры, кинотеатры с тем, чтобы эти требования четко выполнялись", — добавил руководитель департамента.

Ранее в четверг со ссылкой на данные оперштаба по контролю ситуации с COVID-19 сообщалось, что в Москве за сутки зафиксировали более 3 тыс. случаев заболевания коронавирусом, это максимальное значение с конца января.