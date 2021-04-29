«За 10 лет наши граждане потратили за рубежом на отдых больше 250 млрд долларов. За эти деньги отстроились и Турция, и Греция, и Египет», — сказал Чернышенко после презентации в правительстве нацпроекта по туризму.

Вице-премьер отметил, что российских туристов ждут во многих странах, но задача состоит в том, чтобы люди хотели и могли тратить свои деньги в России.

«Наши туристы на шестом месте в мире по активности в международных туристических поездках. А иностранцы к нам слабо приезжают – по въездному туризму мы на 35 месте. За россиян идет настоящая война на международном рынке, русского туриста обожают в Турции, Греции, Испании, Таиланде, Вьетнаме, Египте. Это большой и привлекательный рынок для любой страны. Надо, чтобы этот рынок остался у нас, чтобы люди, заработавшие деньги в России, имели желание и возможность тратить их в России», — рассказал Чернышенко.

По его словам, ежегодно россияне тратят в поездках за рубежом около $36 млрд. «И это не от нелюбви к своей стране, а от отсутствия альтернатив, плохих сервисов, инфраструктуры, от отсутствия моды на отдых в стране. Задача нацпроекта сделать так, чтобы путешествия по России были более привлекательными по цене, качеству и впечатлениям», — заключил вице-премьер.

В ноябре 2020 года президент РФ Владимир Путин поддержал создание нового национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", при правительстве была создана специальная рабочая группа. Основными целями нацпроекта является достижение до 2030 года 140 млн внутренних поездок, то есть рост в 2,2 раза по сравнению с 65 млн в 2019 году. В рамках нацпроекта будет создано 4,7 млн рабочих мест – в 2,5 раза больше по сравнению с 2019 годом. Экспорт туруслуг к 2030 году должен достичь $22 млрд, что вдвое превышает показатель 2019 года.

Как сообщал Чернышенко, на реализацию нацпроекта по развитию внутреннего туризма до 2030 года будет потрачено 529 млрд рублей из федерального бюджета и 72 млрд — из средств регионов.