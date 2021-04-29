«Правильно называть это не новым курортом. А второй очередью «Розы Хутор», увеличенной «Розой Хутор». Если зарубежные курорты в километрах посчитать, возьмите «Три долины» во Франции — это 500 км трасс. У нас же совокупно курорты вокруг Розы — это 150-170 км. Но чтобы провести полноценно две недели в горах, нужно побольше километров. Если ты хороший катальщик и приезжаешь на три дня, через три дня тебе может стать скучно», — рассказал он после церемонии подписания соглашения о партнерстве с корпорацией «Туризм.РФ».

По его словам, появление нового курорта позволит предоставить лыжникам возможности для катания и развлечений в течение более длительных каникул.

«Не надо забывать, что не только мы развиваемся, соседние курорты «Газпром», «Лаура» тоже растут. Думаю, все вместе мы дойдем до состояния более 400 км. А дальше наши 400 км будут лучше, чем 500 км «Трех долин». Потому что там три долины соединены только верхом. Если ты не успел на перевал, ты уже обратно на свой курорт не попадешь. А наши все курорты будут вдоль одной долины, вдоль русла реки Мзымта, соединение намного лучше. Поэтому при том же количестве трасс у нас будет гораздо больше активностей и гораздо интереснее будет в этой единой экосистеме находиться, так как возможностей больше», — пояснил он.

Как сообщалось, в Сочи с 2021 по 2025 год будет построен всесезонный горный курорт «Долина Васта», планируемые инвестиции в проект составят 80 млрд рублей, а ежегодный турпоток – 1,5 млн человек. Курорт будет создаваться в долине реки Мзымта на территории Сочинского национального парка. Помимо отелей и развлекательной инфраструктуры запланировано создание 80 км трасс, строительство нескольких подъемников, центра бальнеологии и курортологии, включающего санаторий, пансионаты и спа-отели.

АО «Корпорация Туризм.РФ» в четверг подписало соглашения о развитии туристической инфраструктуры в рамках нацпроекта по туризму с НАО «Красная Поляна», Cosmos Hotel Group и ООО «Васта Дискавери».