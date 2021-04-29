Полеты будут выполняться ежедневно на Airbus A319 вместимостью до 138 посадочных мест. Вылет из аэропорта "Пулково" в 8:35, прибытие в Геленджик в 11:30. Обратный рейс будет отправляться в 12:30.

Полеты будут осуществляться до середины сентября.

"С 1 мая еще один перевозчик приступит к выполнению полетов на курорт из Северной столицы. В неделю на маршруте Санкт-Петербург — Геленджик планируется обслуживать до 10 регулярных рейсов", — приводятся в сообщении слова гендиректора аэропорта Геленджика Ивана Таранченко.

"Россия" входит в группу "Аэрофлот". Базовые аэропорты — петербургское "Пулково", московское "Шереметьево". В 2020 году компания перевезла почти 6 млн пассажиров.