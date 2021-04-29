«У нас задача поставлена 20 мая запуститься. Очень сложный технологический процесс, но нам нужно быть уверенными, что все родители смогут удобно приобрести продукт и получить автоматически возврат на карточку. Мы понимаем, что объем бронирования на первую смену в июне уже высокий. Обратной силы это решение не имеет. Мера работает, когда ты в моменте провел транзакцию на страничке с продуктом и автоматически получаешь возврат. Конечно, получить 50% возврата на карточку за уже приобретенные туры будет просто невозможно», — сказала Догузова на презентации в правительстве нацпроекта по развитию туризма в четверг.

Она посоветовала родителям обращаться к тем туроператорам, лагерям, у которых они приобретали путевки и, в соответствии с условиями, на которых заключался договор, попробовать сдать путевку, чтобы ее приобрести с кешбэком.

«Но надо понимать, что мы стартуем 20 мая. И если ребенку надо отправляться в поездку в первых числах июня, лучше не рисковать. Это будет актуально для второй-четвертой смен, по которым объем бронирований еще не такой высокий. Мы этой мерой охватим максимально всех, кто планировал отправить детей в июле, августе и вплоть до конца года», — пояснила глава Ростуризма.

Президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил в качестве меры поддержки внутреннего туризма компенсировать родителям половину стоимости путевок в детские лагеря в 2021 году.

Правительство выделяет на нее 5 млрд рублей и рассчитывает, что льготой воспользуются 357 тыс. детей. Для получения кешбэка путевку нужно будет оплатить онлайн картой «Мир», после чего родители смогут получить возврат средств по аналогии с программой кешбэка на туры по России.