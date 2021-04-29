«Мы механизм электронной путевки, который повышает прозрачность отрасли, всегда поддерживали. Но нам нужно определиться с двумя базовыми вещами. Первое — убедиться в технической готовности этой системы, так как она в эксплуатации никогда не была. Второй момент — определиться, кто платит. Мы считаем, что за информационную государственную систему, целью которой является сбор статистических данных, бизнес платить не должен», — сказала она журналистам в четверг на презентации в правительстве нацпроекта по развитию внутреннего туризма.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко добавил, что в нацпроекте предусмотрен комплекс мер регуляторного и цифрового характера, которые позволят защитить интересы туриста и сделать прозрачной индустрию.

Догузова, в свою очередь, подчеркнула, что речь идет, в том числе, о средствах на эксплуатацию системы "Электронная путевка".

Электронная путевка" — информационная система, в которую туроператоры должны будут вводить информацию о каждом проданном туре, включая подробные параметры путешествия и его стоимость. Ее создание началось в 2014 году и до сих пор не завершено.

В мае 2020 года Госдума в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает введение обязательного и платного использования единой информационной системы "Электронная путевка", в качестве потенциального оператора которой выступала компания "Национальные туристические технологии" (НТТ). Предполагалось, что подключение туроператоров к системе будет платным. Кроме того, разработчики предусматривали плату за каждую введенную в систему путевку. Проект в предложенном варианте не поддержал Ростуризм и турбизнес. В результате второе чтение было перенесено на неопределенный срок.

Представители туриндустрии выступили с консолидированной позицией: электронная путевка должна быть бесплатной для бизнеса, а сама система находиться под управлением и контролем Ростуризма.