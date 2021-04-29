Церемония подписания прошла в рамках презентации национального проекта по туризму в правительстве в четверг. В результате заключенных соглашений будут построены гостиничные комплексы в Карелии, в городах «Золотого кольца», на Урале, в Западной Сибири, Адыгее, Камчатке.

«Это первые инфраструктурные проекты, которые мы начнем реализовывать в рамках нацпроекта уже в этом году. Сейчас, на старте, важно выстроить четкие и понятные механизмы взаимодействия между корпорацией и инвесторами. Именно от этого зависит ход реализации не только этих шести проектов, но и всех последующих. Наша цель – создать комфортную инфраструктуру – санатории, гостиницы, популярные курорты с высоким уровнем сервиса, куда поедут как российские, так и иностранные туристы», — сказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По словам генерального директора корпорации «Туризм.РФ» Сергея Суханова, всего в 2021 году в инвестиционном портфеле компании таких проектов будет как минимум 50. «Нам предстоит серьезная работа по созданию качественно новой туристической инфраструктуры. Это строительство отелей, горнолыжных, пляжных, бальнеологических и развлекательных курортов. Работая с инвесторами, мы станем для них партнерами, выстроим четкие и понятные механизмы взаимодействия, вместе пройдем путь от идеи до ввода объекта в эксплуатацию», — отметил Суханов.

Совместно с НАО «Красная Поляна» корпорация «Туризм.РФ» будет создавать всесезонный эко-курорт «Лагонаки» в Адыгее. Предполагается, что он будет включать в себя 36 км горнолыжных трасс и 3 тыс. гостиничных номеров. Инвестиции в проект составят 23 млрд рублей и реализован он будет к концу 2024 года. Емкость курорта позволит принимать более 500 тыс. гостей ежегодно.

С Cosmos Hоtel Group корпорация в качестве соинвестора будет реализовывать проекты по строительству гостиниц. Всего предполагается построить более 10 объектов. Первые четыре появятся в Свердловской, Омской и Костромской областях, а также в республике Карелия.

Генеральный директор группы «Интеррос» Сергей Батехин, в свою очередь отметил, что совместно с АО «Корпорация Туризм.РФ» будет создаваться современный многофункциональный туристско-рекреационный комплекс «Парк «Три Вулкана» на Камчатке. Он будет включать гостиницы на 1 тыс. номеров, 30 км горнолыжных трасс и пять подъемников. В качестве ключевого инвестора этого проекта выступает группа «Интеррос», а его реализация будет осуществляться компанией «Васта Дискавери», которая возьмет на себя подготовку проектно-сметной документации, строительство и эксплуатацию объектов, входящих в состав проекта, а также выступит в качестве соинвестора.

«У нас есть успешный опыт взаимодействия с государством, полученный в период олимпийского строительства. Консолидация усилий государства и инвесторов способствует эффективному решению целого комплекса важных задач, в том числе при строительстве инфраструктурных объектов. Уверен, что партнерские отношения с корпорацией Туризм.РФ и совместная реализация проекта по созданию нового туристического кластера на Камчатке станут наглядным примером этого», — отметил на церемонии подписания генеральный директор «Васта Дискавери» Сергей Бачин.

Корпорация «Туризм.РФ» создана в декабре 2020 года по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина для развития туристической инфраструктуры. Совместно с субъектами корпорация занимается мастер-планированием туристических территорий страны, инвестированием в создание инфраструктуры.