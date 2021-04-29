"На карте отмечены дороги, комплексы и храмы, пешеходные тропы с указанием расстояний до комплексов, родники, состояние автодорог и троп, где нужен пропуск и наличие внедорожника, а также расположение боевых башен", — сказал собеседник агентства.

По его словам, на обратной стороне карты — краткое описание популярных достопримечательностей и маршрутов для самостоятельных экскурсий.

Как пояснил агентству сам автор проекта, она составлена с нуля, по спутниковым данным, GPS-трекам.

"99% маршрутов я прошел лично. Карту я буду распространять бесплатно. Проект подготовлен без государственной и спонсорской поддержки с целью помочь туристам ориентироваться в горной части республики", — отметил Агиров.

По данным Комтуризма республики, Ингушетия — один из немногих субъектов России, отличающийся обилием памятников средневекового зодчества, сосредоточенных на небольшой территории. Только в одном Джейрахском районе расположены 89 исторических селений, где можно насчитать свыше 2 тыс. древних памятников архитектуры разной степени сохранности: жилые и оборонительные башни, храмы, склепы, святилища и другие архитектурные сооружения периода средневековья.