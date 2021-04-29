"Общий процент загруженности всех санаториев Железноводска приблизился к максимально допустимому в условиях ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса. Об этом свидетельствуют данные санаторно-курортных учреждений на период майских праздничных и выходных дней. Санатории продолжают проводить лечебно-оздоровительные программы без выходных, а в каждом санатории, без исключения, усилены эпидмеры в праздничные дни", — говорится в сообщении.

Пресс-служба отметила, что спрос на санаторно-курортные услуги начал расти с начала апреля, в первой декаде мая отмечается полная загрузка санаториев.

Ранее со ссылкой на данные краевого министерства туризма и оздоровительных курортов сообщалось, что спрос на отдых в регионе Кавказские Минеральные Воды на майские выходные с 1 по 10 мая увеличился вдвое. По данным министерства, повышения цен на услуги, отдых и оздоровление на Ставрополье не произошло.

Железноводск расположен в курортном регионе Кавказские Минеральные Воды (Ставропольский край). Всего в курортном городе расположено более двух десятков здравниц, источники минеральной воды. Основной лечебный профиль санаториев Железноводска — заболевания органов пищеварения, почек, мочевыводящих путей, нарушений обмена веществ.