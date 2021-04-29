«За 10 лет корпорация «Туризм.РФ» привлечет в туризм 1,7 трлн рублей частных инвестиций. За счет этого построим 582 объекта. В их число входит 298 гостиниц и санаториев, а также 284 комплексных туристических проекта. Это горнолыжные, бальнеологические, развлекательные и пляжные комплексы», — сказал Суханов.

Он подчеркнул, что при выполнении этих задач необходимо обеспечить возвратность инвестиций и максимальную коммерческую выгоду, как для государства, так и для инвестора.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что на реализацию нацпроекта до 2030 года из федерального бюджета будет направлено 529 млрд рублей из федерального бюджета, еще 72 млрд – из региональных средств. Также планируется привлечение внебюджетных частных инвестиций на строительство инфраструктуры.

В ноябре 2020 года президент РФ Владимир Путин поддержал создание нового национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", при правительстве была создана специальная рабочая группа.

Основными целями нацпроекта является достижение до 2030 года 140 млн внутренних поездок, то есть рост в 2,2 раза по сравнению с 65 млн в 2019 году. В рамках нацпроекта будет создано 4,7 млн рабочих мест – в 2,5 раза больше по сравнению с 2019 годом. Экспорт туруслуг к 2030 году должен достичь $22 млрд, что вдвое превышает показатель 2019 года.

Ростуризм рассчитывает на утверждение нацпроекта в первом полугодии 2021 года.

Корпорация по туризму – госструктура, созданная 18 декабря 2020 года по решению председателя правительства Михаила Мишустина на базе АО «Курорты Северного Кавказа». Организация совместно с субъектами занимается развитием внутреннего и въездного туризма, формированием туристических кластеров, инвестированием в создание инфраструктуры, расчетом будущих турпотоков в соответствии с потенциалом кластеров. Кроме того, корпорация будет участвовать в бизнес-проектах федерального и регионального уровней в рамках государственно-частного партнерства.