Представляя один из трех подпроектов в рамках нацпроекта «Развитие туристской инфраструктуры», она подчеркнула, что сегодня в России существует острая нехватка хороших современных отелей.

«Поэтому, в первую очередь, инструментарий федпроекта направлен на создание новых современных отелей за счет привлечения в отрасль инвесторов. Вкладывать в туризм должно стать выгодно и интересно. В нацпроекте для крупного бизнеса предусмотрены льготные кредиты – данная мера заработает уже с этого года и позволит инвесторам строить или реконструировать отели, многофункциональные комплексы, и что немаловажно – санатории, привлекая заемные средства по ставке 3-5% годовых на конкурсной основе. Это самая ожидаемая мера для инвесторов — за ее счет мы планируем до 2024 года ввести в эксплуатацию 4 тысячи новых гостиничных номеров под российскими и международными брендами на популярных курортах», — сказала глава Ростуризма.

По ее словам, для субъектов МСП подпроект предусматривает грантовую поддержку. Акцент делается на экотуризме и современных решениях для отдыха на природе, обустройстве пляжей и кемпинговых зон.

«Большой блок работы в этом федпроекте связан, по сути, с перезапуском сети туристических маршрутов в стране. До 2024 года мы планируем аккредитовать и помочь оборудовать за счет субсидий (грантов) более тысячи туристических маршрутов во всех регионах страны. Мы будем вместе с регионами и туроператорами делать так, чтобы человек знал о наличии маршрута, мог получить по нему исчерпывающую информацию, а начав по нему следовать – остался доволен всем, от туалета до отличного гида, от комфортного автобуса и отеля до системы навигации и точек показа», — рассказала Догузова.

Ростуризм также продолжит софинансировать обеспечивающую инфраструктуру в регионах в тех туркластерах, куда федеральный бюджет уже вложил деньги и где есть проработанные инвестиционные решения по созданию отелей и курортной среды. Цель при этом — в перспективе 2-3 лет завершить проекты, начатые в рамках федеральной целевой программы развития туризма.

Догузова добавила, что ключевая мера подпроекта, которая никогда не применялась в отрасли – создание туристических мастер-планов целых территорий а не отдельных кластеров. Такой подход, по ее словам, предусматривает экстерриториальность и межрегиональность.

«Мы подготовим туристический мастер-план всей России, спланируем туристическое пространственное развитие всей страны. Это будет именно концептуальный документ, в котором будут взаимоувязаны ключевые точки развития, как существующие, так и новые, а маршруты, все виды транспорта, максимально допустимая загрузка гостиниц и курортов и многое многое другое. На основании такого мастер-плана верхнего уровня (всей страны) мы начнем заниматься пространственным планированием туристических макротерриторий. На данный момент мы выделаем 12 таких макротерриторий, которые должны стать туристическим каркасом нашей страны, потому что это те направления, куда хотят ездить наши граждане и иностранные гости. В этом году мы начинаем три мастер-плана макротерриторрий – это Крым (включая Севастополь), Дальний Восток и Золотое Кольцо», — уточнила Догузова.