Она подчеркнула, что эта мера будет осуществляться в рамках федерального подпроекта «Повышение доступности туристических услуг», который нацелен на работу со спросом и повышением доступности путешествий по России для туристов.

«Некоторые меры мы частично начали реализовывать в прошлом и этом году. Удобный механизм так называемого туристического кешбэка уже пользуется популярностью, им воспользовались более 1 млн туристов. Это первый подобный механизм в отрасли, мы его продолжим и будем дальше развивать. Программа в будущем и станет более фокусной и адресной», — сказала Догузова.

По ее словам, как только будет запущена сквозная система сбора статистики в отрасли, можно будет на основании актуальных данных по загрузке курортов направлять интерес туристов с учетом времени года, свободных мест в гостиницах и прочих факторов, с целью развития новых направлений.

«С использованием программы кэшбека можно решать задачу снижения нагрузки на переполненных направлениях, выравнивая спрос. На эту меру в нацпроекте начиная со следующего года до 2024 года запланировано 5 млрд рублей ежегодно», — сказала Догузова.

Она отметила, что рамках того же проекта уже в этом году заработает большая программа субсидирования туристических чартеров.

«Мы уже тестировали сотрудничество с туроператорами по чартерным программам внутри страны и видим, что авиачартеры позволяют в 1,5-2 раза снизить стоимость туристической поездки в отпуск на неделю и более. Каждый человек, который мечтает посмотреть Алтай, Байкал и иные дальние уголки нашей страны, сможет сделать это по конкурентной цене. Уже в этом году будет запущено не менее 12 таких чартерных направлений», — подчеркнула глава Ростуризма.

Она добавила, что начиная со следующего года будет также запущена программа доступных детских культурно-познавательных поездок, в которой смогут ежегодно участвовать не менее 300 тысяч детей.

Кроме того, по словам Догузовой, уже в этом году будет запущен онлайн-портал, посвященный путешествиям по России. На нем будет собрана информация о 40 тыс. туристических объектах по всей стране.

В ноябре 2020 года президент РФ Владимир Путин поддержал создание нового национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", при правительстве была создана специальная рабочая группа.

Основными целями нацпроекта является достижение до 2030 года 140 млн внутренних поездок, то есть рост в 2,2 раза по сравнению с 65 млн в 2019 году. В рамках нацпроекта будет создано 4,7 млн рабочих мест – в 2,5 раза больше по сравнению с 2019 годом. Экспорт туруслуг к 2030 году должен достичь $22 млрд, что вдвое превышает показатель 2019 года.

Ростуризм рассчитывает на утверждение нацпроекта в первом полугодии 2021 года.