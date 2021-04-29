Она напомнила, что национальный проект состоит из трех федеральных проектов, представляющих собой комплекс взаимоувязанных отраслевых мер, каждая из которых является конкурсной. Таким образом, по замыслу авторов, нацпроект позволяет развивать любой вид туризма, на любой территории.

«В федеральном проекте «Совершенствование управления в сфере туризма» собраны меры, которые позволят, по сути, выстроить саму отрасль – от совершенствования законодательства до подготовки кадров, сделать ее современной и отвечающей требованиям туристов и бизнеса. В этом проекте мы должны будем ответить на такие вопросы: безопасно ли в отпуске жить в гостевом доме или нет, каким должен быть гид-экскурсовод или инструктор-проводник и на какие вопросы уметь ответить, какой набор услуг вам полагается в отеле 3*, а какой в 5*», — сообщила Догузова.

По ее словам, уже в 2021 году в правительство будет внесен проект нового закона о туризме, который не обновлялся с 1996 года, и в котором будут даны ответы на основные вопросы регулирования отрасли.

«Например, как и в каком объеме должны возвращаться средства туристам в случае непредвиденных ситуаций. Будет выстроена понятная и сбалансированная система финансовых гарантий. Помимо этого, будет усовершенствована и дополнена система классификации отелей, чтобы туристы были уверены в качестве услуг. В течение пары лет мы дополним и актуализируем весь пакет стандартов и нормативно-правовых актов с учетом современных реалий рынка», — добавила глава Ростуризма.

Также, по ее словам, будут обновлены и заново разработаны стандарты для обустройства пляжей, кемпингов, туристических маршрутов, речных круизов, экологических маршрутов, и даже в части арктического туризма и др.

«В работе с нормативкой у нас еще один приоритет – повышение качества услуг в отрасли и вывод части ее игроков «из тени». Это позволит государству увеличить налоговые поступления и главное — обеспечить контроль качества предоставляемых гражданам услуг. Туристам будет понятно, кому доверять, ведь вся цепочка субъектов отрасли станет прозрачной, и можно быть уверенным, что ты покупаешь услугу у добросовестного поставщика. Бизнес же , который работает в «белую», получит возможность воспользоваться поддержкой от государства, что в разрезе мер поддержки нацпроекта становится очень актуальным» — рассказала Догузова.

Она отметила, что следующий блок работ в рамках федерального проекта по совершенствованию управления касается цифровизации управления отраслью.

«Мы уже в этом году начнем заниматься очень сложной темой – статистикой в туризме. Это и закупка данных у мобильных операторов, единая методология и возможности сбора данных с регионов. В итоге, со следующего года у нас появится действенный инструментарий работы с данными о туристах, потоках, популярности и спросе. Мы сможем прогнозировать и быстро оценивать загрузку по тем или иным направлениям и принимать соответствующие решения. Бизнес получит возможность прогнозировать свои расходы и повышать качество услуг, а люди – ориентироваться в выборе направления и условий для отдыха. Плюс к этому, все госуслуги в туризме в перспективе ближайших 3 лет станут цифровыми: для всех субъектов отрасли будут созданы цифровые реестры, которые дадут бизнесу возможность получать меры поддержки в удобном онлайн-формате», — подчеркнула глава Ростуризма.

Третьей важной частью федерального проекта она назвала подготовку кадров в сфере туризма. С этой целью, по словам Догузовой, будут запущены образовательные программы для работников отрасли.

В ноябре 2020 года президент РФ Владимир Путин поддержал создание нового национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", при правительстве была создана специальная рабочая группа.

Основными целями нацпроекта является достижение до 2030 года 140 млн внутренних поездок, то есть рост в 2,2 раза по сравнению с 65 млн в 2019 году. В рамках нацпроекта будет создано 4,7 млн рабочих мест – в 2,5 раза больше по сравнению с 2019 годом. Экспорт туруслуг к 2030 году должен достичь $22 млрд, что вдвое превышает показатель 2019 года.

Ростуризм рассчитывает на утверждение нацпроекта в первом полугодии 2021 года.