«На реализацию нацпроекта до 2030 года из федерального бюджета планируется направить 529 млрд рублей, еще 72 млрд — из региональных средств. Также планируется привлечение внебюджетных частных инвестиций на строительство инфраструктуры», — сказал Чернышенко в ходе официальной презентации в правительстве национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Он отметил, что нацпроект состоит из трех федеральных проектов: «Развитие туристской инфраструктуры», «Повышение доступности туристских услуг», «Совершенствование управления в сфере туризма». «Документ направлен на комплексное развитие туристической отрасли страны», — пояснил вице-премьер.

«Главная наша цель – обеспечить возможность качественного и доступного отдыха в России для всех граждан. И прежде всего, для семей с детьми. В рамках нацпроекта вопросу семейного отдыха уделяется самое большое внимание. Мы исходим из того, что наши дети должны регулярно путешествовать по стране, укреплять здоровье на российских курортах и расширять кругозор, узнавая много нового. Уже в этом году на отдых в стране на льготных условиях – с компенсацией 50% стоимости путевки — отправится 357 тысяч детей. В горизонте 10 лет каждый ребенок будет иметь возможность два раза в год путешествовать по России», — сказал вице-премьер.

По его словам, нацпроект предполагает обширное обновление законодательной базы.

«Будет разработан новый закон о туризме, проведена актуализация нормативно-правовой базы, внедрены новые госстандарты. Сама система управления сферой будет цифровизована. Для защиты прав туристов внедрят цифровые решения, сбор, обработка и анализ больших данных дадут качественную и актуальную статистику по отрасли, у госсервисов появятся онлайн-форматы», — пояснил Чернышенко.

Вице-премьер обратил внимание на высокий мультипликативный эффект туристической отрасли. «Отрасль туризма развивает до 50 смежных отраслей. Нацпроект позволит нам изменить облик городов, заповедников, природных территорий. Создать совершенно новую инфраструктуру и другой подход к сервису и качеству услуг. Нам важно, чтобы путешествия по стране стали частью образа жизни современного россиянина, потому что в конечном итоге мы говорим о новом качестве жизни человека», – заключил Чернышенко.

В ноябре 2020 года президент РФ Владимир Путин поддержал создание нового национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", при правительстве была создана специальная рабочая группа.

Основными целями нацпроекта является достижение до 2030 года 140 млн внутренних поездок, то есть рост в 2,2 раза по сравнению с 65 млн в 2019 году. В рамках нацпроекта будет создано 4,7 млн рабочих мест – в 2,5 раза больше по сравнению с 2019 годом. Экспорт туруслуг к 2030 году должен достичь $22 млрд, что вдвое превышает показатель 2019 года.

Ростуризм рассчитывает на утверждение нацпроекта в первом полугодии 2021 года.