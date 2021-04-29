"Текущее состояние оцениваем как стабильное. Синдицированный кредит перешел полностью к одному кредитору — банку "Россия". Кредитор лоялен", — отметил он.

Замгубернатора сказал, что компания в прошлом году не получала поддержку из региональных бюджетов — только из федерального, так как относится к отрасли, наиболее пострадавшей в пандемию.

"Ситуация благоприятная. В ближайшее время компания получит 4 воздушных судна Boeing. Беспокойства за компанию нет", — отметил он.

С конца 2018 года "ЮТэйр" испытывает финансовые проблемы. Общий долг "ЮТэйр" перед кредиторами, включая держателей бондов, превышал 75 млрд рублей.

С долей 50,1% ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" контролирует АО "АК-Инвест" — 100%-ная "дочка" НПФ "Пенсионный выбор", в прошлом принадлежавшая НПФ "Сургутнефтегаз". Другие крупнейшие акционеры — Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%). Остальные 2,7% акций "ЮТэйр" находятся во владении миноритариев.