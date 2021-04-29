"Маршрут уже создан, мы откроем его 1 мая. В него включены самые знаковые деревья Летнего и Михайловского садов. Первое дерево располагается у Домика Петра Первого, первой постройки города. Это дуб, которому, согласно диагностике, 124 года, то есть его посадили в рамках юбилея Дома Романовых, вероятно, сам Николай II", — рассказала "Интерфаксу" в четверг главный хранитель садов Русского музея Ольга Черданцева.

По ее словам, далее маршрут проходит по Летнему саду и включает старейший дуб сада, высаженный во времена Петра первого. Всего будет 16 точек. В некоторых локациях рассказывается не об одном дереве, а о целой аллее. Рядом с каждым знаковым местом будет установлен QR-код. Для тех, у кого нет смартфонов, будут организованы экскурсии на полтора часа.

"Дело в том, что у каждого дерева есть своя история. Каждое дерево посадил один из представителей Дома Романовых. Это выяснилось, когда мы стали связывать время посадки с событиями того времени", — отметила Черданцева.

Она добавила, что маршрут заканчивается у Спаса-на-Крови. Здесь были посажены 60 деревьев к окончанию строительства храма.

В настоящее время в Летнем и Михайловском садах заканчиваются работы по просушке: раскрываются скульптуры, фонтаны готовятся к запуску.