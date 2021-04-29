"Летом в лагерях области смогут отдохнуть свыше 23 тыс. школьников. Всего летней оздоровительной кампанией будет охвачено свыше 73 тыс. ребят: наряду с загородными лагерями будут работать пришкольные, а также дневные лагеря на базе соцучреждений", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что дети-инвалиды смогут воспользоваться путевками "Мать и дитя" — это отдых в санаториях Черноморского побережья и Кавказских Минеральных Вод.

Представитель комитета образования также добавил, что из-за ситуации с коронавирусом, заполняемость лагерей составит 75%. Руководству рекомендовано организовать работу лагерей в режиме обсервации, в частности, персонал учреждений должен проживать на территории лагеря всю смену.

"В этом случае перед началом каждой смены персонал проходит обследования на COVID-19 с получением результатов обследования не ранее, чем за три календарных дня до дня выхода на работу", — уточнили в комитете образования.

Помимо этого сохранится запрет на посещение стационарных лагерей родителями и близкими родственниками.

Летняя оздоровительная кампания стартует в Волгоградской области 1 июня. Продолжительность смен — 21 день. В резерве у региона числится 729 детских оздоровительных лагерей.