Как сообщается в пресс-релизе Airbus, чистая прибыль в январе-марте составила 362 млн евро по сравнению с чистым убытком в 481 млн евро за аналогичный период предыдущего года.

Квартальная выручка Airbus уменьшилась на 2%, до 10,46 млрд евро.

Скорректированная прибыль без учета процентных и налоговых выплат увеличилась более чем вдвое — до 694 млн евро с 281 млн годом ранее.

В минувшем квартале Airbus поставила клиентам 125 коммерческих самолетов — на 3 самолета больше, чем годом ранее.

"Первый квартал показал, что кризис для нашей отрасли не завершен, и рыночная неопределенность сохраняется", — заявил главный исполнительный директор Airbus Гийом Фори.

Компания подтвердила прогноз на 2021 год, согласно которому, ее скорректированная EBIT составит 2 млрд евро, а поставки самолетов останутся на уровне 2020 года (566 самолетов).

Акции Airbus прибавляют в цене 1,4% на торгах в четверг. За последний год их стоимость выросла на 74%.