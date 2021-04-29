"Тульская детская железная дорога торжественно откроет летний сезон 1 мая. Рассадка пассажиров в вагонах поезда будет происходить с соблюдением социальной дистанции — наполняемость каждого вагона составит 50% от общего количества посадочных мест", — сказал Трунов.

Он отметил, что работа с пассажирами будет организована с соблюдением всех необходимых мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Для дезинфекции рук на территории детской дороги установлены санитайзеры, обязателен масочный режим. Перед началом смены для юных железнодорожников обязательна процедура измерения температуры, будут также выдавать защитные маски.

По детской железной дороге в Новомосковске будет курсировать поезд из локомотива "Колибри" и четырех вагонов, три из них имеют тематические названия "Чебурашка", "Музыкальный", "Экскурсионный". Так, в "Чебурашке" и "Музыкальном" в поездке звучат детские песни, в "Экскурсионном" пассажирам рассказывают об истории малой магистрали.

В роли экскурсоводов, а также проводников, машинистов, помощников машинистов, дежурных по станции, путейцев, вагонников выступают воспитанники детской железной дороги — школьники в возрасте от 11 до 17 лет из Новомосковска, Тулы, Узловой, Донского, Кимовска.

"В течение учебного года на малой магистрали ребята изучают теоретическую базу и знакомятся с основами железнодорожных профессий, после сдачи экзаменов допускаются к учебно-производственной практике. В этом году ее пройдут 1140 ребят", — отметил представитель МЖД.

Школьный поезд будет курсировать по выходным дням, а в майские праздники — ежедневно, кроме 5 мая.

Тульская детская железная дорога не имеет транспортного значения для города и пролегает замкнутым кольцом вокруг Детского парка. Протяженность дороги — 2,7 км. Магистраль в настоящее время имеет три станции: Березки, Парковая, Исток Дона. Движение поездов происходит против часовой стрелки. Поезд в среднем идет 13-14 минут. Здесь проходят обучение основным железнодорожным профессиям школьники 5-11 классов.