"В мае в расписании авиакомпании появится один дополнительный рейс с вылетом из Москвы в 7:55",- сказал собеседник агентства.

В настоящее время, согласно онлайн-табло аэропорта "Храброво", между Москвой и Калининградом "Аэрофлот" выполняет шесть рейсов в день.

"Храброво" входит в двадцатку крупнейших по пассажиропотоку аэропортов РФ. Владельцем терминалов аэропорта является холдинг "Новапорт" Романа Троценко. По итогам 2020 года "Храброво" снизил пассажиропоток на 10,6% по сравнению с предыдущим годом, до 2 млн 117 тыс. 931 человека.