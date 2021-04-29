В четверг первым рейсом в Крым отправились 99 пассажиров, что составляет 55% от загрузки. Полеты осуществляются на A320.

Согласно расписанию томского аэропорта, "Уральские авиалинии" будут выполнять рейсы по маршруту Томск — Симферополь дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям.

Ранее представитель "Уральских авиалиний" сообщал, что авиакомпания в летнем расписании планирует рейсы в Крым из 11 городов.

Также сообщалось, что с 31 мая полеты из Томска в Симферополь начнут Nordwind Airlines. Авиакомпания намерена выполнять рейсы дважды в неделю — по понедельникам и средам — на Boeing 737. С 4 июня на этот же маршрут выйдет авиакомпания "Алроса". В первые две недели полеты будут осуществляться по пятницам, позже — еще и по воскресеньям. Рейсы будут выполняться также на Boeing 737.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в московском "Домодедово", екатеринбургском "Кольцово" и петербургском "Пулково". Основной акционер компании — ее гендиректор Сергей Скуратов. Авиакомпания эксплуатирует на условиях операционного лизинга 50 лайнеров производства Airbus: три А320neo, два A321neo, 23 А320, 17 А321 и пять А319.