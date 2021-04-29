"Ни один подземный объект в России не доступен для людей с ограниченными возможностями здоровья, в первую очередь из-за того, что это требует дополнительных затрат. Мы пошли на них, чтобы все желающие смогли посетить пещеру. Благодаря этому к обычному туризму в "Тавриде" присоединяется и социально ориентированный", — цитирует Самохина пресс-служба КФУ в четверг.

Экскурсанты смогут увидеть внутри пещеры воссозданные скелеты древних животных и геологические экспонаты, на поверхности — музеи и ландшафтный парк.

Чтобы по всем участкам объекта мог проехать человек в инвалидном кресле, "соблюдены необходимые углы наклона и ширина тропинок". На территории есть также специальные парковочные места.

В рекреационной зоне создают музеи, наиболее значимый из них — "Камни Крыма". Под открытым небом разместят самые характерные для полуострова блоки горных пород, применяющиеся при строительстве (разновидности известняка, диориты и другие).

На большей части территории комплекса будет расположен ландшафтный парк, учитывающий особенности рельефа. В парке проектируется выставка из 20 фигур самых древних обитателей пещеры. Ученые КФУ разработали максимально достоверные эскизы, чтобы воссоздать особенности морфологии саблезубых котов, гигантских страусов и медведей Денингера.

"Основа комплекса — сама пещера. Маршрут внутри нее составляет 500 метров, на 450-ти уже разобраны камни и глина, то есть работы в ближайшем времени будут завершены", — отметил Самохин.

Следующим этапом будет выкладка пола плиткой с поребриками и монтаж освещения. "Оно станет одной из изюминок комплекса, так как проектируется на основе технологий, применяемых в сценическом искусстве. Источники света будут акцентировать внимание на нужных экспонатах с разной интенсивностью. Экскурсия по "Тавриде" планируется с девятью точками показа: на одних экскурсанты увидят голограммы древних обитателей, на других будет контактная зона, где каждый сможет прикоснуться к минералам и палеонтологическим находкам", — сказал старший преподаватель.

Кроме того, специалисты собирают скелеты представителей пещерной фауны.

Завершение инженерных и строительных работ планируется к середине лета нынешнего года.

Как сообщалось, несколько тонн костей древних животных, живших в Крыму до наступления ледникового периода, оказались в пещере, обнаруженной при строительстве шоссе "Таврида" возле поселка Зуя в Белогорском районе Крыма летом 2018 года. Среди них — кости древних слонов, верблюдов, медведей, лошадей, псовых, носорогов, останки мелких животных (грызунов, земноводных) и птиц.

Разрозненные кости обнаружили в разных участках пещеры, протяженность ее разведанной части превышала один километр. В 2020 году спелеологи нашли 400-500 метров новых ходов.

Четырехполосная магистраль "Таврида" проходит от Крымского моста в Керчи до Севастополя.