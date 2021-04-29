Внутренние перевозки выросли в прошлом месяце на 23,5%, до 5,6 млн человек, международные — упали на 51,5%, до 920 тыс. человек. При этом пассажиропоток между Россией и странами СНГ составил 291 тыс. человек (+12%), перевозки за пределы стран Содружества были на уровне 628 тыс. человек (-38%).

Крупнейшей по пассажиропотоку авиакомпанией в прошлом месяце стала S7, которая перевезла 1,3 млн человек (+32%). На втором месте — "Аэрофлот" (1,2 млн человек, -31%), на третьем — "Победа" (982 тыс. человек, +31%). Рейсами "Уральских авиалиний" воспользовались 596 тыс. пассажиров (+20,5%), авиакомпании "Россия" — 554 тыс. (+33,5%).

Пассажирооборот всех авиакомпаний РФ в прошлом месяце упал на 18%, до 13,2 млрд пассажиро-километров. Занятость кресел выросла на 13,5%, до 82,4%.