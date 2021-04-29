По его словам, парк самолетов Superjet 100 планируется увеличить до 22 самолетов.

"В этом году на 15 воздушных судах мы планируем перевести 2 млн пассажиров. В принципе, мы планируем развить авиакомпанию до 5 млн пассажиров (в год — ИФ), но это будет зависеть от того, как будут открываться разные направления. На 90% это будут региональные рейсы, но мы планируем дальше развивать международную маршрутную сеть из Ростова", — сказал Ванцев.

Как сообщал в конце марта "Интерфаксу" директор по стратегическому развитию авиакомпании Дмитрий Звонарев, парк ее самолетов состоял из 13 самолетов Superjet 100. Еще два планировалось приобрести в течение ближайших двух месяцев и к 1 июня довести число самолетов до 15.

"Азимут" базируется в аэропортах Ростова-на-Дону и Краснодара. По итогам 2020 года авиакомпания сократила пассажиропоток на 2%, до 1,22 млн человек.