"В прошлом году мы были вынуждены пропустить фестиваль, надеемся, что в этом году все получится — конечно, с учетом рекомендаций Роспотребнадзора. Фестиваль "Териберка" имеет особое значение, это не просто два дня повышенного внимания к поселку, это конкретные идеи и решения, которые мы после воплощаем в жизнь", — приводятся в сообщении слова вице-губернатора Ольги Кузнецовой.

Предварительная программа фестиваля включает в себя культурную, развлекательную составляющую, включая рейв в скалах.

В 2015 году Териберка стала широко известной благодаря фильму Андрея Звягинцева "Левиафан". В этот же год в селе начали проводить фестиваль "Териберка. Новая жизнь", в 2019 году переименованный в Арктический фестиваль "Териберка".

По подсчетам властей Заполярья, ежегодный турпоток в Териберку составляет порядка 40 тыс. человек при условии, что в июле на фестиваль "Териберка" в это место на побережье Баренцева моря одномоментно собираются около 5 тыс. туристов (в 2020 году фестиваль был отменен из-за пандемии).

Считается, что селу Териберка около 150 лет, однако первые упоминания о нем относятся, по разным данным, к началу XVI или началу XVII века. В первой половине XX века в Териберке был создан колхоз. На левом берегу села, в так называемом Лодейном, появились судоремонтные мастерские и рыбообрабатывающий завод. В это время в селе были развиты тресковые и акульи промыслы, шла торговля. Промыслом также занимались норвежцы, имевшие в Териберке факторию и магазин.

Расцвет села пришелся на 40-60-е годы прошлого века, когда в Териберке действовало два рыболовецких колхоза, два рыбозавода, молочно-товарные фермы, птицеферма, существовало крупное поголовье оленей, работала ферма по разведению норки, развивались судоремонтные мастерские.

В 2000-х годах планы по развитию Териберки были связаны с проектом строительства в поселке морского порта для перевалки сжиженного природного газа со Штокмановского месторождения, который позже был закрыт.

По данным Всероссийской переписи населения за 2010 год, в Териберке проживали 1025 человек.