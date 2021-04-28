"Поток восстанавливается, но честно говоря, если говорить сегодня, по первым четырем месяцам, мы все-таки ещё не вышли на уровень 2019 года, мы чуть-чуть отстаем. Ненамного, но отстаем. Если будет все хорошо, и российский турист поедет, то, конечно, выйдем, безусловно", — сказал Панкратов в рамках пресс-тура, организованного "Интерфаксом" в среду.

По его данным, в 2020 году из-за пандемии ГМЗ потерял порядка 40% туристов.

"Это звучит страшно, но на самом деле достаточно хорошо, потому что другие музеи-заповедники потеряли гораздо больше. Все-таки у нас основной контингент это были не иностранные туристы, не китайцы, а это были наши граждане, поэтому 60% посещаемости и 60% доходов — это лучшие показатели среди музеев-заповедников по посещаемости", — отметил Панкратов.

До пандемии ГМЗ ежегодно посещали порядка 300 тыс. гостей.

Панкратов подчеркнул, что в сезоне 2021 года в ГМЗ 3 и 4 июля запланирована Ночь музыки. "Все остальное... Мы решили все-таки не рисковать. Ни ночи света, ни выходных мы делать не будем", — добавил он.

Также в конце мая в Гатчинском дворце запланировано открытие отреставрированного Арсенального зала. Завершается восстановление церкви на территории парка, продолжается реставрация Чесменской галереи.

Реставрация Гатчинского дворца ведется с 2015 года.

Как сообщалось, музей-заповедник "Гатчина" — единственный музей, который работал в новогодние праздники, так как он расположен на территории Ленинградской области, где работа музеев была разрешена. В этот период его посетили почти 6,5 тыс. человек.