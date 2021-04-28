В этом году тема форума — "Культурный код древнего города". Планируется, что участие в нем примут не менее 500 представителей регионов России и зарубежных стран.

В рамках деловой программы форума состоится пленарное заседание "Ассоциации древних городов", а также работа ее тематических секций, на которых обсудят вопросы сохранения культурного наследия, развития исторической науки, туризма и др.

"Школа древних городов" соберет экспертов, архитекторов, дизайнеров, социологов, организаторов культурных программ, городских активистов, творческую молодежь.

Впервые в рамках форума пройдет фестиваль старинных инструментов, будут подведены итоги международного конкурса исполнителей народной песни "Голоса древних городов", состоится масштабная интерактивная фотовыставка "Культурные грани древних городов". На Лыбедском бульваре будут работать ремесленные и сувенирные ряды.

"Пока предполагается, что мероприятия форума будут проходить в режимах и онлайн, и оффлайн", — отметил Попов.

Он выразил надежду, что к сентябрю достаточное количество граждан пройдут вакцинацию от коронавируса и на форуме участники "смогут пожать друг другу руки без использования компьютерных технологий".

Министр сообщил еще об одной особенности форума древних городов 2021 года — параллельно с ним Рязань примет масштабный 22-й Российско-Финляндский культурный форум.

Российско-Финляндский культурный форум — эффективная рабочая площадка для прямого общения представителей двух культур. С 2000 года форум дает возможность организациям и деятелям культуры двух стран реализовать свои проекты в партнерстве, тем самым развивая международное сотрудничество и укрепляя культурные связи России и Финляндии. Одна из главных целей форума — способствовать развитию "культуры на местах" и поощрять международные кросс-культурные проекты.