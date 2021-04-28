"Создание впервые в России Ассамблеи "петровских музеев" является инициативой национального масштаба. Мы приглашаем к участию как музеи-гиганты мирового значения, так и успешные региональные культурные институции, краеведческие музеи из малых "петровских городов". Я уверена, эта идея будет иметь грандиозный успех", — сказала Манилова, слова которой приводит пресс-служба ведомства.

По её словам, идею создания ассамблеи поддержал директор Государственного Эрмитажа, президент Союза музеев России Михаил Пиотровский.

Манилова отметила, что ассамблея станет "своего рода каркасом, который объединит все "петровские города". Это поможет создать единую музейную среду, которая занимается сохранением и изучением петровского наследия, его популяризацией".

Ассамблея "петровских музеев" войдёт как структурное подразделение в состав Союза музеев России. Федеральным координатором данной организации станет Государственный музей-заповедник "Петергоф", финансирование на реализацию проектов ассамблеи будет предусмотрено, в частности, и в рамках нацпроекта "Культура".