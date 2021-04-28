"На период майских праздников детские санатории приготовили специальные программы для своих юных отдыхающих. Санатории Железноводска "Салют" и "Крупской" уже полностью забронированы для детей Ставропольского края, Ростовской и Московской области, Чеченской республики и республики Дагестан", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "в санаториях введены жесткие меры контроля для недопущения распространения коронавируса, чтобы обеспечить гостям не только комфортный, но и безопасный отдых".

Железноводск расположен в курортном регионе Кавказские Минеральные Воды (Ставропольский край). Всего в курортном городе расположено более двух десятков здравниц, источники минеральной воды. Основной лечебный профиль санаториев Железноводска — заболевания органов пищеварения, почек, мочевыводящих путей, нарушений обмена веществ.